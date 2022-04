CINÉMA EN PLEIN AIR Treillières Treillières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treillières

CINÉMA EN PLEIN AIR Treillières, 21 mai 2022, Treillières. CINÉMA EN PLEIN AIR Treillières

2022-05-21 – 2022-05-21

Treillières Loire-Atlantique Organisé par Treillières amicale laïque, parc du Haut-Gesvres, 22h. Infos sur tal44.fr Astérix et Obélix, mission Cléopâtre https://www.tal44.fr/page/1528771-cinema-en-plein-air Organisé par Treillières amicale laïque, parc du Haut-Gesvres, 22h. Infos sur tal44.fr Treillières

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Treillières Adresse Ville Treillières lieuville Treillières Departement Loire-Atlantique

Treillières Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/

CINÉMA EN PLEIN AIR Treillières 2022-05-21 was last modified: by CINÉMA EN PLEIN AIR Treillières Treillières 21 mai 2022 Loire-Atlantique Treillières

Treillières Loire-Atlantique