Cinéma en plein air – Tous en scène

2022-07-18 – 2022-07-18 La municipalité de Tréméven propose une séance de cinéma gratuite au théâtre de verdure (rue Georges Brassens) le 18 juillet.

Le film proposé est « Tous en scène ».

L’accès au théâtre de verdure se fera à partir de 20h et le début du film aura lieu à 21h au plus tard.

