Place de la Rébublique Thiviers Dordogne

2022-07-16 22:00:00 – 2022-07-16 Thiviers

Dordogne Thiviers Projection du film « AVP – DE L’AUTRE CÔTE DU CIEL »

Les séances démarrent á la tombée de la nuit (vers 22h) .

Projection du film « AVP – DE L'AUTRE CÔTE DU CIEL »

Les séances démarrent á la tombée de la nuit (vers 22h) .

Des assises sont proposées sur places, mais pour votre confort vous pouvez amener votre propre assise (ainsi qu'un petit pled ..!) .

+33 5 53 02 64 97

Les séances démarrent á la tombée de la nuit (vers 22h) .

Des assises sont proposées sur places, mais pour votre confort vous pouvez amener votre propre assise (ainsi qu’un petit pled ..!) . cinepassion

