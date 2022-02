Cinéma en plein air Terrain de sports (derrière la piscine) Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Cinéma en plein air Terrain de sports (derrière la piscine), 27 août 2022, Vallet. Cinéma en plein air

Terrain de sports (derrière la piscine), le samedi 27 août à 18:00

Animation sur place. Projection d’un film en extérieur à la tombée de la nuit. Choix d’un film à portée familiale. Restauration et buvette à partir de 19 heures jusqu’au début du film. Des chaises seront installées mais vous pouvez apporter la vôtre. Prévoir un vêtement chaud ou un plaid. Pas de réservation. **Plus d’informations sur le flyer qui sera imprimé en juillet 2022.**

Entrée libre

Projection d’un film en extérieur Terrain de sports (derrière la piscine) Boulevard Dejoie – VALLET Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-27T18:00:00 2022-08-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Terrain de sports (derrière la piscine) Adresse Boulevard Dejoie - VALLET Ville Vallet lieuville Terrain de sports (derrière la piscine) Vallet Departement Loire-Atlantique

Terrain de sports (derrière la piscine) Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

Cinéma en plein air Terrain de sports (derrière la piscine) 2022-08-27 was last modified: by Cinéma en plein air Terrain de sports (derrière la piscine) Terrain de sports (derrière la piscine) 27 août 2022 Terrain de sports (derrière la piscine) Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique