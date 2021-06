Mayenne Mayenne Mayenne CINÉMA EN PLEIN-AIR SUR LA CALE : OSS 117 LE CAIRE NID D’ESPIONS Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne Un film de Michel Hazanavicius France / 2006 / comédie Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout

le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote

contre tout le monde. Le Président de la République Française,

Monsieur René Coty envoie son arme maîtresse mettre de

En partenariat avec la ville de Mayenne. Atmosphères 53 est une association d'action culturelle et pédagogique, constituée à Mayenne en 1989. Elle a pour raison d'être la promotion du cinéma « d'auteur », fiction et documentaire dans tout le département. contact@atmospheres53.org +33 2 43 04 20 46 http://www.atmospheres53.org/

