Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Cinéma en plein air Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Cinéma en plein air Saint-Sever, 17 août 2021, Saint-Sever. Cinéma en plein air 2021-08-17 22:00:00 – 2021-08-17 rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever Landes Le cinéma Média 7 se déplace, hors de ses murs de l’abbaye bénédictine, pour rejoindre la cour du cloître des Jacobins, original et sympathique !

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse rue Lamarque Aux Jacobins Ville Saint-Sever lieuville 43.75848#-0.57162