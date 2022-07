Cinéma en plein air Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Le comité des fêtes de Saint-Satur organise une soirée cinéma en plein air au Centre socio-culturel Guy Poubeau. Projection du film « YAO » de Philippe Godeau. Bar et restauration sur place à partir de 19h, projection à 22h

