Cinéma en plein air Saint-Michel-en-Brenne Saint-Michel-en-Brenne, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Michel-en-BrenneSaint-Michel-en-Brenne.

Cinéma en plein air 2021-07-23 19:30:00 – 2021-07-23

Saint-Michel-en-Brenne Indre 1 rue du Prieuré Saint-Michel-en-Brenne Indre

Saint-Michel-en-BrenneFamilles Ouverture du site à 19h30, projections à la tombée de la nuit. Petite restauration et buvette

Projection du film « le sens de la fête », une comédie familiale

Nouveauté : un Mapping vidéo ! En avant programme, spectacle d’effets vidéo et lumineux projetés directement sur le bâtiment ! Et en bonus, une exposition de la Cie Le Rêve à l’envers, sculptures en métal par Jérôme Garreau

Projection d’un film en plein air dans la magnifique cadre du parc communal de Saint-Michel-en-Brenne.

cdc@coeurdebrenne.fr +33 2 54 38 18 60 http://www.coeurdebrenne.fr/

Ouverture du site à 19h30, projections à la tombée de la nuit. Petite restauration et buvette

Projection du film « le sens de la fête », une comédie familiale

Nouveauté : un Mapping vidéo ! En avant programme, spectacle d’effets vidéo et lumineux projetés directement sur le bâtiment ! Et en bonus, une exposition de la Cie Le Rêve à l’envers, sculptures en métal par Jérôme Garreau

© Pnr Brenne

dernière mise à jour : 2021-07-18 par Destination Brenne