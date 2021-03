Saint-Martial-d'Artenset Saint-Martial-d'Artenset Dordogne, Saint-Martial-d'Artenset Cinéma en plein air Saint-Martial-d'Artenset Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martial-d'Artenset

Cinéma en plein air, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Martial-d'Artenset. Cinéma en plein air 2021-07-21 21:30:00 – 2021-07-21 Moulin du Duellas Les Duellas

Cinéma en plein air à partir de 21h30 au Moulin du Duellas : 5 € : 06.84.17.64.63. Film sous réserve de l'accord du diffuseur.

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martial-d'Artenset Autres Lieu Saint-Martial-d'Artenset Adresse Moulin du Duellas Les Duellas Ville Saint-Martial-d'Artenset