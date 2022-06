Cinéma en plein air Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé Cinéma en plein air à l’aire naturelle du Cébron.

Buvette et foodruck à partir de 19 h 30.

