Mayenne Saint-Loup-du-Gast Mayenne 20h : Soirée Tartines Grillées, sur réservation au 06 86 15 00 36

7 € adulte; 4€ de 5 à 10 ans; -5 ans gratuit 22h45 : Projection du film « A l’abordage ». Gratuit

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France.

Film de Guillaume Brac / Durée : 1h35 / Genre : Comédie Repli: Le Rocher Organisée par l’association des 3 rivières Soirée tartines grillées et cinéma en plein-air +33 2 43 04 20 46 http://www.atmospheres53.org/ 20h : Soirée Tartines Grillées, sur réservation au 06 86 15 00 36

