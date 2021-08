Saint-Étienne-d'Albagnan Saint-Étienne-d'Albagnan Hérault, Saint-Étienne-d'Albagnan CINEMA EN PLEIN AIR Saint-Étienne-d’Albagnan Saint-Étienne-d'Albagnan Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Étienne-d'Albagnan

CINEMA EN PLEIN AIR Saint-Étienne-d’Albagnan, 20 août 2021, Saint-Étienne-d'Albagnan. CINEMA EN PLEIN AIR 2021-08-20 22:00:00 22:00:00 – 2021-08-20 23:45:00 23:45:00

Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault Saint-Étienne-d’Albagnan Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour prendre l’air.

Au programme de ce soir : Nous trois ou rien est une comédie dramatique française écrite et réalisée par Kheiron, sortie en 2015. +33 4 67 97 22 06 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Étienne-d'Albagnan Autres Lieu Saint-Étienne-d'Albagnan Adresse Ville Saint-Étienne-d'Albagnan lieuville 43.53423#2.85859