Fresnay-sur-Sarthe

CINÉMA EN PLEIN AIR « ROYAL CORGI » Fresnay-sur-Sarthe, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Fresnay-sur-Sarthe. CINÉMA EN PLEIN AIR « ROYAL CORGI » 2021-07-27 – 2021-07-27 Allée André Chevalier Aire de Loisirs du Sans Souci

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Royal Corgi, film d’animation belge. Durée : 1h25.

Synopsis : Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Projection à l’aire de loisirs du Sans Souci, Allée André Chevalier à Fresnay-sur-Sarthe, à la tombée de la nuit. Gratuit.

Repli salle André Voisin en cas d'intempéries.

