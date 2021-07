Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Cinéma en plein air Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine La ville de Rives-en-Seine propose deux séances de cinéma en plein air cet été. Vous pourrez ainsi vous faire une toile sous un ciel étoilé : – le vendredi 13 août à Villequier avec le film « Bohemian Rhapsody »

– et le samedi 11 septembre à Saint Wandrille-Rançon avec le film « A Star is Born » Pour ces deux séances gratuites, vous n'hésiterez pas à emporter avec vous coussins et couvertures, pour bien vous couvrir si la fin de soirée est fraîche…

+33 2 35 95 90 12 https://www.rives-en-seine.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

