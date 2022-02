Cinéma en Plein Air Rédené Rédené Catégories d’évènement: Finistère

Rédené

Cinéma en Plein Air Rédené, 23 juillet 2022, Rédené. Cinéma en Plein Air Stade Municipal Rue du Stade Rédené

2022-07-23 22:00:00 – 2022-07-23 00:00:00 Stade Municipal Rue du Stade

Rédené Finistère Cette année, la ville de Rédéné vous propose une nouvelle séance de cinéma en plein air pour sa deuxième année. Le film sera prochainement indiqué sur notre site internet et nos réseaux sociaux @villederedene Cette année, la ville de Rédéné vous propose une nouvelle séance de cinéma en plein air pour sa deuxième année. Le film sera prochainement indiqué sur notre site internet et nos réseaux sociaux @villederedene Stade Municipal Rue du Stade Rédené

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rédené Autres Lieu Rédené Adresse Stade Municipal Rue du Stade Ville Rédené lieuville Stade Municipal Rue du Stade Rédené Departement Finistère

Rédené Rédené Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redene/

Cinéma en Plein Air Rédené 2022-07-23 was last modified: by Cinéma en Plein Air Rédené Rédené 23 juillet 2022 finistère Rédené

Rédené Finistère