Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape Cet été, tentez l’expérience du cinéma en plein air, en famille ou entre amis !

Deux séances sont proposées (report à des dates ultérieures en cas de pluie) : « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » en juillet et « Dragons » en août.

+33 3 29 41 66 67

