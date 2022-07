CINÉMA EN PLEIN AIR Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

CINÉMA EN PLEIN AIR Raon-l’Étape, 22 juillet 2022, Raon-l'Étape. CINÉMA EN PLEIN AIR

Prairie de la Meurthe Raon-l’Étape Vosges

2022-07-22 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-22 Raon-l’Étape

Vosges Donne-moi des ailes

Un adolescent découvre que son père, ornithologue, a pour projet de sauver une espèce d’oie naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM.

Report prévu en cas de pluie. raon@vosges-portes-alsace.fr +33 3 29 41 66 67 http://www.raonletape.fr/ Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Prairie de la Meurthe Raon-l'Étape Vosges Ville Raon-l'Étape lieuville Raon-l'Étape Departement Vosges

Raon-l'Étape Raon-l'Étape Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raon-letape/

CINÉMA EN PLEIN AIR Raon-l’Étape 2022-07-22 was last modified: by CINÉMA EN PLEIN AIR Raon-l’Étape Raon-l'Étape 22 juillet 2022 Prairie de la Meurthe Raon-l'Étape Vosges

Raon-l'Étape Vosges