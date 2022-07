Cinéma en plein air – Projection du film – Le voyage du Prince Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Cinéma en plein air – Projection du film – Le voyage du Prince
Pontarlier, 15 juillet 2022

11 Rue de la Libération Cours de l'école primaire Joliot Curie

2022-07-15 – 2022-07-15

Cours de l’école primaire Joliot Curie 11 Rue de la Libération

Pontarlier

Proposé par la ville de Pontarlier.

Projection du film « Le voyage du Prince » : Le vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents…

Repli en cas de pluie : Gymnase Léo Lagrange.

Projection du film « Le voyage du Prince » : Le vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents…

Repli en cas de pluie : Gymnase Léo Lagrange. Cours de l’école primaire Joliot Curie 11 Rue de la Libération Pontarlier

