Cinéma en plein air – Projection du film "La La Land" Langon

Langon

Cinéma en plein air – Projection du film “La La Land” Langon, 4 septembre 2021, Langon. Cinéma en plein air – Projection du film “La La Land” 2021-09-04 22:00:00 – 2021-09-04

Langon Gironde L’association L’œil du Ciron et la Ville de Langon proposent une soirée cinéma en plein air sur la place des Carmes, avec la projection gratuite de la comédie musicale La La Land de Damien Chazelle (2016, 2h08), avec Emma Stone, Ryan Gosling et John Legend. Le synopsis :

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Langon Autres Lieu Langon Adresse Ville Langon lieuville 44.55489#-0.2454