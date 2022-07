Cinéma en plein air – Projection du film – Arriety, le petit monde des chapardeurs Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Parking de l'ancien skatepark (à côté de Berlioz) Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Proposé par la ville de Pontarlier.

Projection du film « Arriety, le petit monde des chapardeurs » : Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au coeur d’un grand jardin, la minuscule Arriety vit en secret avec sa famille…

Projection du film « Arriety, le petit monde des chapardeurs » : Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au coeur d’un grand jardin, la minuscule Arriety vit en secret avec sa famille…

