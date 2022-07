Cinéma en plein air – Projection du film – Abominable Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Cinéma en plein air – Projection du film – Abominable Pontarlier, 26 août 2022, Pontarlier. Cinéma en plein air – Projection du film – Abominable

Parking de la maison de quartier des Pareuses Pontarlier Doubs

2022-08-26 – 2022-08-26 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Proposé par Parloncap.

Séance de cinéma en plair « Abominable ».

Accès libre.

Repli en cas de mauvais temps : Gymnase Cordier pareuses@sfr.fr Proposé par Parloncap.

Séance de cinéma en plair « Abominable ».

Accès libre.

Repli en cas de mauvais temps : Gymnase Cordier Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Parking de la maison de quartier des Pareuses Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Cinéma en plein air – Projection du film – Abominable Pontarlier 2022-08-26 was last modified: by Cinéma en plein air – Projection du film – Abominable Pontarlier Pontarlier 26 août 2022 Parking de la maison de quartier des Pareuses Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs