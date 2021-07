Ouzouer-sur-trezee Prairie Saint Roch Ouzouer-sur-Trézée Cinéma en plein air Prairie Saint Roch Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée

Prairie Saint Roch, le samedi 21 août à 21:00

Projection du film Joyeuse retraite, en plein air, prairie Saint-Roch. Accès gratuit. Cinéma en plein air avec la projection du film La joyeuse retraite. Prairie Saint Roch Rue Saint-roch, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee

2021-08-21T21:00:00 2021-08-21T23:00:00

