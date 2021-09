Pin Pin Haute-Saône, Pin Cinéma en plein air Pin Pin Catégories d’évènement: Haute-Saône

La commune de Pin vous propose une séance de cinéma en plein air gratuite qui aura lieu dans l'enceinte du parc du Château de Pin. Le film qui vous est proposé est "L'appel de la fôret". Sur place vous pourrez trouver de quoi boire et manger. Attention ! Pass sanitaire obligatoire pour toutes personnes majeures. +33 3 81 55 02 99 http://www.communedepin.fr/

