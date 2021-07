Saint-Denis Parc de la légion d'honneur Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Cinéma en plein air Parc de la légion d’honneur Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Parc de la légion d’honneur, le mardi 27 juillet à 22:30

Votez pour le film que vous aimeriez voir et déposez votre choix avant le 18 juillet dans les espaces jeunesse. La liste des films : The greatest showman, La vache, La chtite famille, Jumanji, bienvenue dans la jungle, Ferdinand.

2021-07-27T22:30:00 2021-07-27T23:00:00

