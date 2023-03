Cinéma en plein air Ouzouer-sur-Trézée ADRT45 Ouzouer-sur-Trézée Catégories d’Évènement: Loiret

Cinéma en plein air, 8 juillet 2023, Ouzouer-sur-Trézée

2023-07-08 21:30:00

Loiret Ouzouer-sur-Trézée Soirée familiale ou entre amis en plein air pour la projection du film, prairie Saint-Roch. Accès gratuit. Cinéma en plein air à Ouzouer-sur-Trézée prairie Saint-Roch le 8 juillet pour une soirée en famille ou entre amis. mairie-secretariatg@ouzouer-sur-trezee.fr +33 2 38 37 03 84 PIXABAY

