Octon Octon Hérault, Octon CINÉMA EN PLEIN AIR Octon Octon Catégories d’évènement: Hérault

Octon

CINÉMA EN PLEIN AIR Octon, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Octon. CINÉMA EN PLEIN AIR 2021-07-30 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-30

Octon Hérault À 21h30, sur le plateau sportif en de la cave coopérative, séance de cinéma en plein air avec le film « Nomadland » en VO. Fern est une veuve d’une soixantaine d’années lorsqu’une centrale ferme ses portes, la laissant sans emploi et transformant la région en village fantôme. Elle décide de déménager dans une autre ville, occupant des emplois saisonniers.

Pour adultes. Entrée libre. À 21h30, sur le plateau sportif en de la cave coopérative, séance de cinéma en plein air avec le film « Nomadland » en VO. Fern est une veuve d’une soixantaine d’années lorsqu’une centrale ferme ses portes, la laissant sans emploi et transformant la région en village fantôme. Elle décide de déménager dans une autre ville, occupant des emplois saisonniers.

Catégories d'évènement: Hérault, Octon