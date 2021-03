Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne, Montpon-Ménestérol Cinéma en plein air Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol

Cinéma en plein air, 11 août 2021-11 août 2021, Montpon-Ménestérol. Cinéma en plein air 2021-08-11 21:30:00 – 2021-08-11

Montpon-Ménestérol Dordogne Montpon-Ménestérol EUR 5 Cinéma en plein air à la Base de Loisirs de Chandos à 21h30 : 5 € : 05.53.82.12.64 Cinéma en plein air à la Base de Loisirs de Chandos à 21h30 : 5 € : 05.53.82.12.64 +33 5 53 82 12 64 Cinéma en plein air à la Base de Loisirs de Chandos à 21h30 : 5 € : 05.53.82.12.64 Cinéma en plein air à la Base de Loisirs de Chandos à 21h30 : 5 € : 05.53.82.12.64 Freepik

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Ville Montpon-Ménestérol