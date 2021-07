Montataire Montataire Montataire, Oise Cinéma en plein air Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Du samedi 10 au vendredi 30 juillet, la Ville propose aux habitant.e.s une programmation estivale rythmée par des animations gratuites et ouvertes à tous. Les évènements auront lieux sur différents sites de la ville comme à la Coulée verte, à l’esplanade Fernand Tuil, ou encore au stade Marcel Coene. Cinéma en plein air

Terrain de sport du lycée André Malraux

22h

Pour le bonheur des petits et des grands, le film « L’Ascension » de Ludovic Bernard par Olivier Ducray, Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi et Kevin Razy, sera projeté sur écran géant, en plein air, au stade André Malraux. http://www.mairie-montataire.fr/ Quartiers d’été

