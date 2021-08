Mons Mons Hérault, Mons CINEMA EN PLEIN AIR Mons Mons Catégories d’évènement: Hérault

Mons

CINEMA EN PLEIN AIR Mons, 4 août 2021, Mons. CINEMA EN PLEIN AIR 2021-08-04 22:00:00 – 2021-08-04 23:45:00

Mons Hérault Mons Au programme du Cinéma en plein air de cet été

07 juillet : Séance La vie scolaire

14 juillet : Séance Le sens de la fête

21juillet : Séance Ailo : une odyssée en Laponie

28 juillet : Séance Chocolat

04 août : Séance L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet

11 août : Séance Une belle équipe

18août : Séance Felicita

25août : Séance Edmond Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour prendre l’air.

