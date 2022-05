Cinéma en plein air Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Cinéma en plein air Monflanquin, 8 août 2022, Monflanquin. Cinéma en plein air Monflanquin

2022-08-08 21:45:00 – 2022-08-08

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin Film en cours de sélection. Diffusion en plein air à la tombée de la nuit à partir de 21h45. Film en cours de sélection. +33 5 53 36 40 05 Film en cours de sélection. © Studio Veysset

Monflanquin

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Monflanquin Adresse Ville Monflanquin lieuville Monflanquin Departement Lot-et-Garonne

Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monflanquin/

Cinéma en plein air Monflanquin 2022-08-08 was last modified: by Cinéma en plein air Monflanquin Monflanquin 8 août 2022 Lot-et-Garonne Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne