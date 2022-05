Cinéma en plein air – Mon Nom est Personne de Tony Valerii et Sergio Leone (1973,VF), 2 juillet 2022, .

Cinéma en plein air – Mon Nom est Personne de Tony Valerii et Sergio Leone (1973,VF)

2022-07-02 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-02

Après le spectacle de la Cie Chicken Street, poursuivons notre soirée western à l’air libre avec la projection de Mon nom est personne . Ici, les grosses baffes et le grand ouest vous sont servis par un duo d’enfer qui ravit les plus jeunes spectateurs et les et les cinéphiles avertis ! C’est la rencontre du western classique, incarné par Henri Fonda, et du western drôle et blagueur, incarné par Terence Hill, sur l’une des musiques les plus célèbres d’Ennio Morricone. L’histoire en deux mots : un jeune loup rencontre un vieux crocodile qu’il admire. Jack Beauregard, légende de l’Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero et envisage de s’embarquer pour l’Europe. Mais un jeune admirateur, affirmant s’appeler Personne, ne l’entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans l’Histoire en l’amenant à combattre la Horde sauvage. L’attaque de la horde sauvage bien sûr. Scène cultissime : cent cinquante tueurs chevauchant sur la musique tonitruante d’Ennio Morricone et face à eux, Henry Fonda, seul avec ses Winchesters. On se régale de ce western spaghetti à la sauce Terence Hill et Henri Fonda : les baffes fusent, les dialogues font mouche ! Sortez vos Stetsons et caches-poussières ce soir vous allez au cinéma ! Mise en place technique de la projection : Cinéma Le Lux – Caen. Organisé par le Cinéma Etoile en association avec la Ville de Mortagne-au-Perche Pour toute la famille à partir de 8 ans En cas de pluie, le film sera diffusé au Cinéma Etoile

