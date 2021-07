Laval Laval 53000, Laval CINÉMA EN PLEIN AIR – MINUSCULE 2, LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE Laval Laval Catégories d’évènement: 53000

CINÉMA EN PLEIN AIR – MINUSCULE 2, LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 2021-07-21 22:30:00 Abri-pêche 62 Boulevard Jourdan
Laval 53000

Laval 53000 MINUSCULE 2, LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

DE THOMAS SZABO ET HÉLÈNE GIRAUD / 2019 / FRANCE / 1H32animation Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Dans le cadre de la saison de cinéma en plein-air 2021 Avant-programme :

21.07 – Laval, abri-pêche : Barbecue à partir de 18H

