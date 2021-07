Meyras Meyras Ardèche, Meyras Cinéma en plein air Meyras Meyras Catégories d’évènement: Ardèche

Cinéma en plein air Meyras, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Meyras. Cinéma en plein air 2021-07-03 – 2021-07-03 Parc thermal Neyrac-les-Bains

Meyras Ardêche Meyras EUR Une première pour notre commune qui s’est inscrite dans le circuit estival.

Film : « Adieu les cons ». La projection aura lieu dans le parc des Thermes, à Neyrac. http://www.maisonimage.eu/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par

