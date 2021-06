Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret, Meung-sur-Loire Cinéma en plein air Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Cinéma en plein air Meung-sur-Loire, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Meung-sur-Loire. Cinéma en plein air 2021-07-02 20:30:00 – 2021-07-02 00:30:00

Meung-sur-Loire Loiret Meung-sur-Loire Le Conseil municipal des enfants de la mairie de Meung-sur-Loire vous propose la projection du film « Donne moi des ailes » de Nicolas VANIER dans le parc du centre de loisirs.

Le film raconte l’histoire d’un père et son fils qui se rapprochent autour d’un projet fou : sauvez une espèce en voie de disparition. L’accueil se fait dès 20h30, n’oubliez pas votre pique-nique et une couverture ! Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air ! +33 2 38 44 32 28 https://www.meung-sur-loire.com/ Le Conseil municipal des enfants de la mairie de Meung-sur-Loire vous propose la projection du film « Donne moi des ailes » de Nicolas VANIER dans le parc du centre de loisirs.

