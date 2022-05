Cinéma en plein air Malataverne Malataverne Catégories d’évènement: 26780

Malataverne

Cinéma en plein air Malataverne, 1 juillet 2022, Malataverne. Cinéma en plein air Malataverne

2022-07-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-01 22:00:00 22:00:00

Malataverne 26780 Projection du film “30 jours max” dès 20h30 sur l’esplanade Gaston Etienne. Gratuit. +33 6 31 12 90 92 Malataverne

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: 26780, Malataverne Autres Lieu Malataverne Adresse Ville Malataverne lieuville Malataverne Departement 26780

Malataverne Malataverne 26780 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malataverne/

Cinéma en plein air Malataverne 2022-07-01 was last modified: by Cinéma en plein air Malataverne Malataverne 1 juillet 2022 26780 Malataverne

Malataverne 26780