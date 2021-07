CINÉMA EN PLEIN AIR: M.A.S.H. Toulouse, 25 août 2021, Toulouse.

CINÉMA EN PLEIN AIR: M.A.S.H. 2021-08-25 LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur

Toulouse Haute-Garonne

6.5 EUR À l’époque, un film qui fit l’effet d’une bombe dans une Amérique qui vantait les mérites du patriotisme. Les truculences de la vie de garnison revues et corrigées par le cinéaste Altman. Sous la tente d’un hôpital de campagne, en pleine guerre de Corée, les sévices contre l’autorité et la guerre de trois Marx Brothers de la chirurgie… Du sexe, de l’alcool et des paris truqués. Complètement loufoque, une comédie toute aussi croustillante que mordante, puisque sous couvert de guerre de Corée, c’est bien à celle du Vietnam que s’attaquait Robert Altman.

Robert Altman. 1970. USA. 116 min. Coul. DCP. VOSTF.

