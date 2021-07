Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse CINÉMA EN PLEIN AIR: L’ÎLE AUX CHIENS (ISLE OF DOGS) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CINÉMA EN PLEIN AIR: L'ÎLE AUX CHIENS (ISLE OF DOGS)
2021-08-15 – 2021-08-15
LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE
69 Rue du Taur
Toulouse

Toulouse Haute-Garonne 6.5 EUR Un film qui a du chien et Wes Anderson définitivement du flair. Quand l’universalité du langage aboie face au totalitarisme et à la servitude volontaire. Huit ans après Fantastic Mr. Fox, le réalisateur de La Vie aquatique renoue avec le cinéma d’animation en volume pour un conte férocement politique d’une rare beauté. En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire autoritaire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville sur un îlot poubelle. C’est alors que le jeune Atari se rend sur l’île pour secourir son fidèle compagnon, Spots… Wes Anderson. 2018. USA. 101 min. Coul. DCP. VOSTF.

Haute-Garonne, Toulouse