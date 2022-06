[Cinéma en plein-air] Les vacances de Monsieur Hulot Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime Petit-Caux Dans le cadre de son exposition temporaire, le musée organise une soirée en plein air sur le thème des bains de mer.

Le musée ne sera pas visitable mais l’espace accueil, la boutique seront ouverts. Les sanitaires seront accessibles.

mhvq@saintmartinencampagne.fr +33 2 35 86 31 61 http://www.mhvq.fr/

Le musée ne sera pas visitable mais l’espace accueil, la boutique seront ouverts. Les sanitaires seront accessibles.

Venez assister à la séance de cinéma en plein air « Les vacances de Monsieur Hulot » par la Roulotte Scarabée. Saint-Martin-en-Campagne Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

