Cinéma en plein air : « Les Folies fermières » Grancey-le-Château-Neuvelle, 4 août 2022

Cinéma en plein air : « Les Folies fermières »

Le potager du château Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

2022-08-04 21:30:00 – 2022-08-04

Grancey-le-Château-Neuvelle

Côte-d’Or

Grancey-le-Château-Neuvelle

EUR 4.5 Les Tourneurs de Côte d’Or et leurs partenaires vous proposent de vous divertir en plein air devant la comédie de Jean-Pierre Améris : « Les Folies Fermières ». Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier…Durée : 1h49

D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Programme complet « Une Toile sous les étoiles » consultable sur : https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/

Grancey-le-Château-Neuvelle

