Cinéma en plein air : « Les Demoiselles de Rochefort » Jardin de la Folie-Titon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 22h à 0h

gratuit

Le festival de cinéma en plein air La Chaise et l’écran, organisé par la Mairie du 11e, est de retour ! Cette année, les projections seront précédées d’ateliers climat, mais aussi de concerts et de danses.

Delphine et Solange sont jumelles, vivent de la musique et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…

Par Jacques Demy – 2h05 – Comédie musicale. Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux, Gene Kelly, Michel Piccoli, Jacques Perrin…

À partir de 10 ans.

Précédé par :

19h – ateliers avec l’association la Fresque du climat : jeux ludiques pour discuter des causes, effets du dérèglement climatique ainsi que des solutions envisageables.

21h – concert : Sobre Sordos, projet de chansons hybride, musical et visuel. Porté par Ignacio Plaza Ponce, Giustino De Michele et Damien Serban, entourés de musiciens des scènes jazz et contemporaine.

Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

Jardin de la Folie-Titon 28, rue de Chanzy Paris 75011

Contact : https://mairie11.paris.fr

« Les Demoiselles de Rochefort » réalisé par Jacques Demy (Parc Film, Madeleine Films)