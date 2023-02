CINÉMA EN PLEIN AIR – LES BRONZÉS FONT DU SKI Espace Culturel Victor Hugo Cattenom Cattenom Catégories d’Évènement: Cattenom

Moselle

CINÉMA EN PLEIN AIR – LES BRONZÉS FONT DU SKI Espace Culturel Victor Hugo, 12 février 2023, Cattenom Cattenom. CINÉMA EN PLEIN AIR – LES BRONZÉS FONT DU SKI 39 rue des Châteaux Espace Culturel Victor Hugo Cattenom Moselle Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux

2023-02-12 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-12

Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux

Cattenom

Moselle Cattenom Une séance ciné en plein air en plein hiver ? C’est ce que propose l’espace culturel Victor Hugo. Profitez de la comédie « Les Bronzés font du Ski » et pour vous réchauffer : crêpes, gaufres, vin chaud et chocolat chaud. Pour ceux qui viennent en combinaison et en après-ski, c’est une crêpe ou une gaufre offerte. mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/ Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Cattenom Moselle Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Ville Cattenom Cattenom lieuville Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom-cattenom/

CINÉMA EN PLEIN AIR – LES BRONZÉS FONT DU SKI Espace Culturel Victor Hugo 2023-02-12 was last modified: by CINÉMA EN PLEIN AIR – LES BRONZÉS FONT DU SKI Espace Culturel Victor Hugo Cattenom 12 février 2023 39 rue des Châteaux Espace Culturel Victor Hugo Cattenom Moselle Cattenom, Moselle Espace Culturel Victor Hugo Cattenom Moselle

Cattenom Cattenom Moselle