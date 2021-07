Ondres Ondres Landes, Ondres Cinéma en plein air : L’école buissonnière Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Cinéma en plein air : L'école buissonnière 2021-08-08 20:00:00 – 2021-08-08 00:30:00 Stade 86 Avenue de la plage

Ondres Landes La mairie d’Ondres vous propose une soirée cinéma.

A la tombée de la nuit, diffusion du film l’école buissonnière de Nicolas Vanier.

Soirée gratuite ouverte à tous.

Il n'y aura pas d'équipements (chaises…) fournies par l'organisateur.

A la tombée de la nuit, diffusion du film l’école buissonnière de Nicolas Vanier.

Soirée gratuite ouverte à tous.

+33 5 59 45 19 19

A la tombée de la nuit, diffusion du film l’école buissonnière de Nicolas Vanier.

Soirée gratuite ouverte à tous.

ecole buissoniere film

