Solliès-Pont Solliès-Pont Solliès-Pont, Var Cinéma en plein air – Le voyage du Dr Dolittle Solliès-Pont Solliès-Pont Catégories d’évènement: Solliès-Pont

Var

Cinéma en plein air – Le voyage du Dr Dolittle Solliès-Pont, 18 août 2021, Solliès-Pont. Cinéma en plein air – Le voyage du Dr Dolittle 2021-08-18 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-18

Solliès-Pont Var Solliès-Pont “Le voyage du Dr Dolittle” avec Robert Downey et Antonio Banderas. Projection organisée par la mairie de Solliès-Pont. Pass sanitaire obligatoire. +33 4 94 13 58 13 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Solliès-Pont, Var Autres Lieu Solliès-Pont Adresse Ville Solliès-Pont lieuville 43.19292#6.04198