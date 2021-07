Serres-Castet Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Cinéma en plein air « Le prince oublié » Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet

Cinéma en plein air « Le prince oublié » Serres-Castet, 25 août 2021-25 août 2021, Serres-Castet. Cinéma en plein air « Le prince oublié » 2021-08-25 – 2021-08-25 Parc Liben Chemin de Liben

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques 5 5 EUR Cinéma en plein air « Le Prince Oublié ». Cinéma en plein air « Le Prince Oublié ». +33 5 59 33 11 66 Cinéma en plein air « Le Prince Oublié ». Google dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Étiquettes évènement : Autres Lieu Serres-Castet Adresse Parc Liben Chemin de Liben Ville Serres-Castet lieuville 43.38295#-0.37042