CINÉMA EN PLEIN AIR « LE PRINCE OUBLIÉ » Marolles-les-Braults, 27 août 2021, Marolles-les-Braults.

CINÉMA EN PLEIN AIR « LE PRINCE OUBLIÉ » 2021-08-27 21:00:00 – 2021-08-27 23:30:00 rue Gaugusse Parking de l’école de musique

Marolles-les-Braults Sarthe Marolles-les-Braults

Une séance de cinéma en famille !

Le Prince oublié/Synopsis du film

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il invente une histoire pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire peuplé. Trois ans plus tard, l’entrée de Sofia au collège va marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son père, elle n’a plus besoin de ses histoires le soir. Djibi va alors devoir accepter que sa fille grandisse et le prince du monde imaginaire va devoir trouver sa place.

gratuit

+33 2 43 97 60 63 http://www.tourisme-maine-saosnois.com/

