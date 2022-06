Cinéma en plein air – Le Papillon

2022-08-27 22:00:00 – 2022-08-27 Film de Philippe Muyl (2002). Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que la rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors. Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de huit ans, délaissée par sa mère, qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage… Durée : 1h25. Apporter une couverture et un siège pliant.

