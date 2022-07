Cinéma en plein-air : « Le Grand Bain » Sermamagny Sermamagny Catégories d’évènement: Sermamagny

Territoire-de-Belfort Sermamagny EUR Film de Gilles Lellouche (comédie dramatique, France, 2018, 2 h 02). Tout public. Entrée libre, apportez votre fauteuil et/ou votre couverture. Par Cinémas d’Aujourd’hui. Film de Gilles Lellouche (comédie dramatique, France, 2018, 2 h 02). Tout public. Entrée libre, apportez votre fauteuil et/ou votre couverture. Par Cinémas d’Aujourd’hui. Sermamagny

