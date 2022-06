Cinéma en plein air – Le Cid + Monsieur Fabre, 20 août 2022, .

Cinéma en plein air – Le Cid + Monsieur Fabre

2022-08-20 – 2022-08-20

Double projection :

Le Cid. Film court-métrage d’animation d’Emmanuelle Gorgiard, librement inspiré de l’œuvre de Pierre Corneille (2006). Des insectes interprètent le Cid de Corneille. Ces « insectes-acteurs » sont excités par le texte, ses défis, ses appels au meurtre et à la vengeance. Si la mémoire des protagonistes est parfois approximative et leur jeu excessif, l’esprit cornélien plane sur cette arène baroque. Les duels chorégraphiés comme des corridas, les amours sévillanes de Chimène et Rodrigue, la musique d’inspiration Flamenco sont autant de références aux origines castillanes du Cid «Campeador».

Prix du Court métrage au HD Film Festival 2006

Monsieur Fabre. Film d’Henri Diamant-Berger (1951). Jean-Henri Fabre est un individu hors du commun. Entomologiste passionné, il passe le plus clair de son temps à étudier les mœurs des insectes. Napoléon III ou encore le philosophe Stuart Mill vont s’incliner devant les travaux de ce scientifique.

Durée : 1h50 (Le Cid 25 min + Monsieur Fabre 1h25). Apporter une couverture et un siège pliant.

dernière mise à jour : 2022-04-25 par