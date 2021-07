Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde, Lège-Cap-Ferret Cinéma en plein air : Le cas Richard Jewell (de Clint Eastwood) Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Cinéma en plein air : Le cas Richard Jewell (de Clint Eastwood) Lège-Cap-Ferret, 13 août 2021, Lège-Cap-Ferret. Cinéma en plein air : Le cas Richard Jewell (de Clint Eastwood) 2021-08-13 22:00:00 – 2021-08-13 Espace sportif du Trinquet Avenue du Général de Gaulle

Lège-Cap-Ferret Gironde En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté… de terrorisme. En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté… de terrorisme. En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté… de terrorisme. TVBA dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Espace sportif du Trinquet Avenue du Général de Gaulle Ville Lège-Cap-Ferret lieuville 44.75378#-1.17924