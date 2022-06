Cinéma en plein air Lascazères Lascazères Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-07-15 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-22 Lascazères

Hautes-Pyrénées Lascazères Seul, entre amis ou en famille, venez passer un moment sous les étoiles devant le film « Champagne ! ». Synopsis :

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité… Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent… car en amitié, tout le monde trinque ! Une projection réalisée avec le tout nouvel équipement numérique de haute définition de Ciné Europe. Lascazères

